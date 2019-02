The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Accidente de un motorista en plena Alameda Un repartidor de pizzas ha chocado contra un vehículo que se ha detenido para aparcar - El herido ha sido inmovilizado pero estaba consciente viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un repartidor de pizzas ha sufrido un accidente en plena Alameda Camilo Sesto a la altura del cruce con la calle Isabel la Católica. El motorista, de unos 20 años, ha sido inmovilizado por los servicios sanitarios, puesto que pese a encontrarse consciente no podía levantarse y se quejaba de una pierna y de uno de sus costados sobre el que había caído. Testigos presenciales han explicado que el choque se ha producido cuando un vehículo se ha detenido para aparcar y el repartidor no ha podido esquivarlo chocando contra él. Cuatro vehículos de la Policía Nacional y dos de la Policía Local han cortado el tráfico mientras era atendida la persona herida y trasladada por una ambulancia al hospital y luego han regulado la circulación.