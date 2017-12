The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES Acciones formativas para los entrenadores de equipos deportivos de iniciación Dentro del plan de formación que desarrolla la concejalía de Deportes va a poner en marcha una nueva acción formativa, un curso que aportará los conocimientos básicos para poder diseñar una programación de trabajo para equipos de cualquier deporte lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El concejal de Deportes, Alberto Belda indica que «pensamos que esta acción formativa es fundamental e importantísima para el buen desarrollo de los Jocs Esportius. El deporte escolar tiene que ser una herramienta importante para la educación de nuestros hijos e hijas, aprovechando el carácter lúdico del deporte, para inculcar valores muy importantes para el desarrollo personal cono son la cooperación, la cultura del esfuerzo, trabajo en equipo, compañerismo, etc». Este curso se titula «El entrenador de promoción, importancia, papel y recursos didácticos» y es obligatorio por aquellos entrenadores que no han obtenido ninguna titulación oficial o reglada y estén a cargo de grupos deportivos de iniciación y que compitan en fases locales. Los entrenadores que el año pasado realizaron el curso, también tienen que hacerlo este año, puesto que los contenidos continúan a los del año pasado. La formación también está dirigida a todos los entrenadores, técnicos y personas que tengan a cargo suyo equipos deportivos en edad de iniciación y a aquellas entidades que inscriban equipos o deportistas de modalidades individuales en el programa de Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. En este curso se aportarán los conocimientos básicos para diseñar una programación con los niños que practican cualquier deporte. Los técnicos podrán adquirir las competencias básicas para discernir entre trabajos adecuados e inadecuados para los niños y adolescentes en las etapas de desarrollo desde un punto de vista de la salud y la prevención de lesiones. Tendrá lugares el viernes 15 de diciembre en el Centro de Deportes en horario de 19 a 21 horas y será impartido por Jonathan Couñago. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física y Máster en entrenamiento y salud.