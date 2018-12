The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ ACECA sortea 80 entradas VIP para el Campamento Real 40 entradas dobles para el Campamento del Preventorio y otras tantas para el nuevo del Baradello Moya viernes, 28 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (28/12/2018) ACECA y el Ayuntamiento de Alcoy han organizado una actividad que consiste en el sorteo de 80 dobles pases VIP para el Campamento Real del 5 de enero. Serán 40 para la ubicación habitual del Preventorio y otras 40 para el nuevo del Baradello Moya. La forma de participar en este sorteo será rellenar una tarjeta al realizar una compra en uno de los comercios asociados de ACECA o a través del facebook de la asociación. Rafa Miralles de Difusión y Nuria Moltó, en representación de ACECA, han estado en el estudio de Radio Alcoy explicando esta iniciativa que en los años anteriores ha tenido una gran aceptación. La iniciativa cuenta con el patrocinio de Cajamar.