The examples populate this alert with dummy content

CIUTAT DEL NADAL ACECA sortea pases para el Campamento Real El sorteo tendrá lugar el próximo 3 de enero entre las solicitudes que lleguen de los clientes de los comercios asociados jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/12/2017) ACECA, la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy, sortea 16 pases VIP para visitar el Campamento Real el próximo 5 de enero, que organiza la Asociación Cultural Samarita desde 2015. Los ganadores tendrán la posibilidad de subir al Preventorio en un automóvil con chofer y disfrutar de una visita exclusiva, como ha explicado en Radio Alcoy el presidente de ACECA, Rafael Pérez. El sorteo tendrá lugar el próximo 3 de enero, entre las solicitudes que lleguen de los clientes de los comercios de ACECA hasta el 2 de enero. La mitad de los pases se sortearán a través de las redes sociales y la otra mitad de manera tradicional.