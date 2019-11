The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA ACECA sortea seis viajes en helicóptero entre sus clientes Los compradores deben rellenar las tarjetas, hasta el 26 de noviembre, que les pueden dar el pase para la experiencia aérea por Alcoy y comarca jueves, 21 de noviembre de 2019 La Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA) sortea seis viajes en helicóptero entre sus clientes en la campaña que ha activado para promocionar sus comercios y en el marco del Black Friday. Los compradores de los establecimientos asociados tienen de plazo hasta el 26 de noviembre para rellenar las tarjetas que les pueden dar el pase a la experiencia aérea. El jueves 28 de noviembre se realizará el sorteo que determinará a los seis ganadores. Estos, junto a dos acompañantes, podrán subir al aeroplano en los vuelos previstos para el sábado 30 de noviembre y que partirán desde el helipuerto que hay situado frente al campo de El Collao. Rafa Pérez, en Hoy por Hoy Alcoy, ha detallado esta campaña denominada Compra en comercios ACECA y toca el cielo.