PATRONAL TEXTIL Acetex recibe a su nuevo presidente, José Martínez González La sede de la Asociación Comarcal de Empresarios Textiles Alcoià-El Comtat ha acogido este mediodía el acto de nombramiento del nuevo dirigente de la patronal, que ha servido de despedida a los cuatro años de presidencia de José Vicente Ponzoda viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2018) Acetex ha nombrado este mediodía en su sede de Alcoy al nuevo presidente de la Asociación Comarcal del textil. El joven empresario José Martínez González ha tomado así el relevo del hasta hoy máximo responsable José Vicente Ponzoda. Durante su intervención en el transvase del cargo, Martínez ha destacado su intención de seguir trabajando "en la línea" de su antecesor, además de apelar a unas sinergías más colaboracionista y "no al individualismo", centradas en la política de la "sostenibilidad". Por su parte, Ponzoda se ha despedido ante los presentes del cargo que ha ocupado durante cuatro años reconociendo que le queda un sabor "agridulce", sobre todo, "por lo que podría haberse hecho mejor", pero muy satisfecho y agradecido. El acto, que ha continuado con un aperitivo en La Gruta del Círculo Industrial, ha contado con la presencia de alcaldes, empresarios y concejales. La directora del IVACE, Julia Company, ha clausurado el encuentro como máxima autoridad que ha asistido al acto de nombramiento del nuevo presidente de Acetex. Huelga textil En sus primeras declaraciones como presidente de Acetex, José Martínez ha valorado la huelga nacional del sector textil que ayer situaba a patronal y sindicato Comisiones Obreras muy alejados en las conclusiones del seguimiento del paro laboral -Ateval un 3% y CCOO un 75%-: "La verdad es que no conozco las cifras, pero yo siempre creo que en estos casos hay que apostar por el diálogo", ha dicho en el acto de su nombramiento.