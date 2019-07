The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Acevedo, un mediapunta de garantías El futbolista de San Vicente del Raspeig, firma con el Alcoyano jueves, 04 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Juanma Acevedo ya es oficialmente jugador del Alcoyano, un hombre de banda muy apetecible y que seguro que será muy importante en el esquema de Parras. El club lo anunció en su página web. “El C.D. Alcoyano tiene una nueva incorporación. Se trata de Juanma Acevedo, mediapunta que proviene del Socuellamos, donde estaba cedido por el Castellón. Puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de la mediapunta y tiene un gran disparo con su pierna izquierda. El nuevo fichaje blanquiazul encadena 4 playoff de ascenso a segunda división B consecutivos. A pesar de no ser delantero tiene unas cifras goleadoras bastante altas, logrando 19 goles en el Águilas hace 2 temporadas y 16 en la temporada pasada en el Villarobledo. Buen refuerzo para la parcela ofensiva de los de Vicente Parras”. Con Acevedo ya son 9 los jugadores que componen la primera plantilla del Alcoyano, a la espera de la inminente llegada de un portero y de seguir con más jugadores para comenzar el día 15 de julio la pretemporada con al menos 15 futbolistas.