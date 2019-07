The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE ACIF presenta su nueva campaña contra incendios La Agrupació Contra Incendis Forestals d'Alcoi se prepara para un nuevo verano en el que esperan tener que actuar lo menos posible viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Agrupació Contra Incendis Forestals, ACIF Alcoi, ha vuelto a realizar su ya tradicional acto de presentación de la campaña contra incendios en su sede ubicada en la partida Trencacaps. Jordi Gutiérrez, presidente de esta entidad pionera con más de 25 años y con la medalla del mérito civil otorgada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, ha dado la bienvenida a los presentes en un acto sencillo en el que también han intervenido el alcalde, Toni Francés, el concejal de Transición Ecológica y Protección Civil, Jordi Silvestre y Tomás Cremades en representación de Conselleria. También ha estado presentes el suboficial coordinador de incendios forestales de la provincia, Antonio Córdoba, el jefe de la Policía Local, David Lerma y numerosos concejales representantes de distintos grupos políticos municipales, entre otros. El acto ha acabado con un vino de honor.