Acrobàcies de premi

El capítol d'aquesta setmana de Tragaluz està dedicat al circ, al pintor alcoià Emilio Sala i a l’activitat creativa al voltant del disseny per al proper disc del grup Júlia.

El Teatre Calderón d’Alcoi donarà la benvinguda, aquest diumenge, a la companyia Lucas Escobedo que presentarà Yolo, You only live once. I serà una funció especial ja que la companyia celebrarà amb el públic alcoià el recent Premi de les Arts Escèniques Valencianes com a millor espectacle de circ que l’Institut Valencià de Cultura els va concedir el passat dilluns. Hem parlat amb Lucas Escobedo i ens ha donat un tast d’aquesta actuació trenada amb les disciplines del circ com les acrobàcies, els malabars, les tècniques aèries o l’humor i amb música en directe.

En el Museu Carmen Thyssen de Málaga s’exposa el quadre El fumador de kif del pintor alcoià Emilio Sala. L’obra l’ha cedit temporalment el museu MUBAG, de la Diputació d'Alacant, al centre malagueny en el marc d'una mostra temporal sobre pintura orientalista espanyola de finals del s. XIX. La diputada de Cultura, Julia Parra, ha contant com va anar la inauguració d'aquesta mostra.

Dins del projecte Casa de Júlia, guardonat amb el Premi Llançadora a la investigació i creació musical impulsat per l’Ajuntament d’Alcoi, s’ha organitzat una activitat complementària. És el taller teóric i pràctic anomenat El Fantasma de la Màquina i que gira al voltant del procés de recerca i creació del disseny del proper disc del grup musical. Una activitat impartida per Magda Arques, qui ens ha explicat en què consisteix aquest workshop que se celebrarà demà, d’11 a 13:30 hores, a l’IVAM CADA Alcoi.