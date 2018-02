The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Actiu alcanza una facturación de 81,6 millones, un 15% más que en 2016 La empresa de Castalla cumple 50 años con el reto de ampliar mercados en India, Asia y Norteamérica lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Actiu, la empresa ubicada en Castalla y especializada en el diseño y fabricación de mobiliario de oficinas ha cerrado 2017 con un aumento de la facturación del 15% respecto al año anterior. La firma alcanzó una cifra de negocio récord de 81,6 millones de euros. Desde 2014, cuando la empresa inició la transformación de sus procesos productivos para acceder a sectores como el aeroportuario, el sanitario o el educativo, la facturación ha crecido un 55,4%. La empresa, a través de un comunicado, señala que la facturación nacional representa el 55% de su negocio. El dato, señala la compañía fundada por Vicente Berbegal, demuestra la reactivación del sector español del mueble tras casi una década de dura crisis. Por primera vez en los últimos años las ventas interiores superan a las exportaciones. En el mercado exterior, Francia es el mejor cliente de Actiu. En 2017 la firma abrió nuevos mercados en Japón, Corea del Sur o Irán y siguió su expansión en Estados Unidos, “una de las áreas más complicadas a nivel estratégico por su alta competitividad”, asegura la empresa. En 2018, año de su 50 aniversario, Actiu prevé mantener un crecimiento del 15%. El reto para este ejercicio es ampliar su área de influencia en la zona de Asia Pacífico y Norteamérica, así como acceder a India. La expansión internacional se conjugará, manifiesta la empresa, con el trabajo para “consolidar los mercados en los que ya tiene presencia”, más de 90 países en todo el mundo, especialmente en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Asia. En su balance de 2017, Actiu destaca la inversión del 4% de la facturación en la renovación de sus plantas productivas para atender a las nuevas demandas de producción. “La venta por catálogo ha quedado obsoleta y cada vez más se trabaja con proyectos personalizados que requieren de una gran flexibilidad”, afirma la empresa. “La transformación de los procesos de producción ha ido acompañada del desarrollo de una nueva estrategia de acompañamiento durante el proceso de diseño de los espacios, Cool Working, que centra su foco en las personas y emplea el mobiliario como una herramienta para garantizar el bienestar de los usuarios y ganar una mayor productividad”, añade la firma, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Diseño, que recogerá en los próximos días de la mano de sus Majestades los Reyes, en una gala de entrega que se celebrará en el Teatro del Bosque, de Móstoles. Este galardón se añade al de Mejor Empresario Europeo del Año para su presidente y fundador, Vicente Berbegal.