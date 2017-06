The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Actiu busca profesionales para ampliar plantilla La firma de Castalla lanza una oferta de trabajo con la que reforzar cinco de sus áreas jueves, 15 de junio de 2017 Actiu ha lanzado una oferta de trabajo para ampliar plantilla en cinco áreas. La empresa de Castalla, dedicada a la fabricación de mobiliario para espacios de trabajo, busca profesionales cualificados para trabajar en sus plantas productivas. La firma pretende cubrir puestos de analista en automatización industrial, especialista en metal y en madera, técnico de cosido y tapizado, así como para desarrollar el programa Talento joven Actiu. La empresa recibe currículums en su página web www.actiu.com, donde ofrece más información. Actiu destaca su interés en incorporar a su plantilla a personas con gran capacidad de implicación, que persigan la excelencia y que sean capaces de trabajar en equipo.