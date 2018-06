The examples populate this alert with dummy content

MERCADO Actiu equipa a diez de los principales aeropuertos de España en el último año La empresa de Castalla ha desarrollado los trabajos de suministro, instalación y modernización en las instalaciones del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el aeropuerto de Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Federico García Lorca Granada-Jaén, el de Menorca, Sevilla, Pamplona, Santiago, Valencia y El Prat, en Barcelona miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/06/2018) La empresa ubicada en Castalla se ha encargado del suministro de más de 37.000 asientos en una decena de aeropuertos desde 2017. Actiu ha concluido los trabajos de desmontaje, suministro e instalación de las bancadas para pasajeros modelo Passport en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se han traducido en 16.000 asientos. En Palma de Mallorca, la compañía suma la realización de otras 2.565 bancadas, esto es, 11.105 asientos. En el caso del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, el Federico García Lorca Granada-Jaén, el de Menorca, Sevilla, Pamplona, Santiago y Valencia, el trabajo ha consistido en la modernización de las instalaciones y mayor comodidad con 2.000 asientos. En el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Actiu finalizará próximamente la colocación de las bancadas cuando concluyan las obras de adecuación de las Terminales 1 y 2, lo que supondrá la instalación de un total de 1.360 bancadas, parte de las cuales incluyen tomas eléctricas y permiten la carga de dispositivos electrónicos. Una vez instaladas las bancadas, la totalidad de los asientos disponibles será de 6.668. A lo largo de los últimos siete años Actiu ha equipado 73 instalaciones relacionadas con el sector del transporte en todo el mundo, de las cuales 41 se han realizado en España y 32 en otros países de los cinco continentes. Los dos últimos años han sido significativos para el despegue dentro de este sector de la compañía, que este año cumple medio siglo de historia.