FERIA HÁBITAT Actiu reúne a los mejores profesionales del diseño en Valencia La empresa con sede en Castalla organiza la Fiesta del diseño donde invitará a las empresas que han sido Premio Nacional en la materia el próximo jueves, en el contexto de la Feria Hábitat Valencia lunes, 18 de septiembre de 2017 Actiu ha preparado una Fiesta del diseño para el jueves, 21 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional del Mueble, Iluminación y Decoración, la Feria Hábitat, que arranca este martes en Valencia. El encuentro se desarrollará en el pabellón 2, stand 10, a partir de las cinco y media de la tarde, en el Actiu Meeting Point. La iniciativa, en colaboración con RED Aede, pretende ser un foro de debate entre las empresas y profesionales que, igual que la empresa comarcal, han sido reconocidas con los Premios Nacionales de Diseño, con el objetivo de abordar el papel del diseño como energía de cambio y motor de competitividad y progreso. Los participantes expondrán la experiencia de haber recibido este galardón, que se entrega desde hace treinta años, además de explicar qué les ha aportado a nivel estratégico. Junto a esta actividad, el espacio de Actiu en Hábitat Valencia, concebido a modo de cafetería y amueblado con su propio mobiliario, acogerá mesas redondas y charlas con diseñadores sobre tendencias y paradigmas de los nuevos modelos de trabajo.