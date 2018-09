The examples populate this alert with dummy content

HOSTELERIA Acuerdo para ampliar el horario de las terrazas El Ayuntamiento acuerda extender el horario de terrazas y veladores a la una y media de la noche los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/09/2018) La comisión informativa que ha reunido este miércoles a vecinos, hosteleros y representantes políticos ha acabado en consenso. Así lo explica Guanyar Alcoi, que avanza que su propuesta, la de alargar el horario de cierre de bares y restaurantes con terraza, sale adelante. A partir de ahora, los 129 establecimientos de Alcoy que cuentan con permiso para ocupar la calle podrán extenderse hasta la una y media de la madrugada, momento en que tendrán que tener cerrado completamente todo. La portavoz de la coalición, Estefanía Blanes, se muestra satisfecha por la modificación del horario de terrazas, que se aplicará a los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo y que, asegura, se ajusta a la normativa autonómica: "Pedíamos alargar media hora más el horario establecido entre semana y hemos llegado a un consenso". Guanyar espera ahora que el Ayuntamiento estudie otros aspectos como la limpieza las terrazas y la delimitación del espacio ocupado en la vía público, este último punto, asegura, será el tema central de una próxima comisión convocada para el próximo mes de marzo. Por su parte, el concejal responsable del área, Manuel Gomicia, celebra el acuerdo alcanzado por todos los agentes implicados en la ordenanza de las terrazas y veladores: "Como gobierno pensamos que este es el camino, el del consenso. La ampliación todavía no está aprobada, ya que ha de pasar por pleno, pero intentaremos que sea en el próximo".