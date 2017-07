The examples populate this alert with dummy content

Acuerdo para cerrar dos semanas el acceso al Santiago Payà Las obras dejarán el polígono con un único vial a principios de agosto – El Gobierno prevé reabrir esta semana el segundo carril de La Beniata. martes, 04 de julio de 2017 El acceso principal a los polígonos de Santiago Payà y Sant Benet permanecerá cortado por obras las dos primeras semanas de agosto. El Ayuntamiento y los empresarios han pactado el periodo de las obras para acondicionar el acceso, que será ampliado para acoger un carril por sentido de circulación. El concejal de Territorio y Empresa, Manuel Gomicia, explica que se podrá acceder por el camino de La Murtera, que estará regulado por semáforos. La empresa Mediterráneo de obras y asfaltos va a ejecutar el proyecto por un importe de 134.443 euros. El concejal explica que el Gobierno ha solicitado autorización a la Dirección General de Carreteras para reabrir el segundo carril en La Beniata. Gomicia se muestra confiado en que esta misma semana la calle pueda recuperar los dos carriles.