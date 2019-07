The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICAS SOCIALES Acuerdo para subsanar las deficiencias del CEEM La Consellería de Políticas Inclusivas asumirá los 80.000 euros de las cortinas externas y el Ayuntamiento invertirá cerca de 20.000 euros de las puertas de emergencia y el talud de contención jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/07/2019) La dirección general de Inclusión Social, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo para finalizar los trabajos pendientes del Centro de Enfermos Mentales, CEEM, antes de que finalice julio. La Consellería de Políticas Inclusivas finalmente asumirá los 80.000 euros, que cuestan las cortinas externas del CEEM, y el Ayuntamiento se compromete a invertir cerca de 20.000 euros de las puertas de emergencia y el talud de contención junto al edificio. Son estas las tres, y no 11, deficiencias que quedan por subsanar. El alcalde, Antonio Francés, asegura que en dos semanas "quedarán finalizadas". Francés destaca la disponibilidad del nuevo director general de Inclusión Social, Enric Juan, con quien se reunió el miércoles por la tarde "por desbloquear" este asunto. Lamenta la actitud del grupo municipal de Compromís al respecto. El portavoz de los nacionalistas, Marius Ivorra, ha señalado que su insistencia responde al interés por la finalización de obras, para su cesión Consellería de Políticas Inclusivas y apertura. Atribuye los retrasos a la "dejadez" del gobierno local. Ivorra considera que gracias a sus denuncias se ha producido el desbloqueo para la apertura del CEEM.