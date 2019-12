The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA Adif adjudica la modernización de la seguridad del tren Alcoy-Xàtiva por 7 millones El proyecto integra la implantación de sistemas automáticos que favorecerán la capacidad y regularidad de las circulaciones - El plazo de ejecución será de diez meses martes, 03 de diciembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/12/2019) Adif adjudica las obras para modernizar las instalaciones de seguridad de la línea Alcoy-Xàtiva a la empresa Siemens Rail Automation por poco más 7 millones de euros, según informan desde la entidad. El proyecto comprende la implantación del sistema denominado Bloqueo por Liberación Automática en Vía Única (BLAU) que permitirá, mediante modernos equipos automáticos, aumentar de forma significativa las condiciones de fiabilidad de las instalaciones, así como incrementar la capacidad y regularidad de las circulaciones. En esta actuación, según informa Adif, se instalarán nuevos enclavamientos electrónicos (sistemas de gestión del tráfico) y sistemas de videográficos en las estaciones de Ontinyent y Alcoy. En la línea del tren se extenderá una nueva red de cableado de fibra óptica de comunicaciones y la adecuación del sistema tren-tierra. También, se instalarán centros de transformación de los sistemas de señalización, y la construcción de edificios técnicos, zanjas, canaletas y arquetas. El plazo de ejecución de estas mejoras es de 10 meses. Valoración El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, destaca que "es la inversión más grande en el tren que nunca se ha hecho desde que se construyó, porque se han hecho inversiones de mantenimiento, pero no una verdadera inversión de modernización de la línea". Francés recuerda que el presupuesto que presentó Pedro Sánchez incluía también otros 12 millones en los próximos años para la mejora de la vía, "esperamos que Pedro Sánchez acceda a la presidencia y pueda hacer presupuesto, demostrando que no queda aquí el compromiso del gobierno socialista con el tren Alcoy-Xàtiva porque una vez renovada la línea, por parte de RENFE se renovarán los convoyes, porque merecemos tener un tren del Siglo XXI".