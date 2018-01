The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Adif ofrece la venta de sus tramos de la vía verde Alcoy-Gandia por 60.000 euros El presidente del consorcio, Antonio Francés, entiende que el precio es razonable para que los ayuntamientos puedan adquirir la titularidad de estos tramos, la mayor parte entre L’Orxa y Villalonga jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/01/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2018) Adif oferta vender sus tramos de la vía verde Alcoy-Gandia por 60.000 euros. El Consorcio de las Comarcas Centrales ha gestionado con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la adquisición de las partes del antiguo trazado del Tren dels Anglesos que son propiedad de este organismo dependiente del Ministerio de Fomento. El presidente del consorcio, Antonio Francés, entiende que el precio es simbólico para que los ayuntamientos puedan adquirir la propiedad de estos tramos, la mayor parte de los cuales transcurre por los términos municipales de L’Orxa y Villalonga. "Los 60.000 euros son una cantidad razonable, simbólica, aunque es una decisión que hemos de tomar en el seno de cada municipio, pero es mejor que esa titularidad la tenga el Ayuntamiento y concrete así la titularidad de todo el recorrido (...) Es necesario que la Conselleria se implique en la construcción y rehabilitación de las infraestructuras necesarias para que la vía verde sea una realidad". Los ayuntamientos afectados estudian la oferta, dada la escasa capacidad económica de la que disponen. Completar la propiedad por parte de los ayuntamientos es un paso clave para que la Generalitat cumpla su compromiso de invertir en la conversión del trazado ferroviario en una ruta ciclopeatonal. En un primer momento, Adif planteó cobrar un canon por el uso de la vía, una decisión que ha variado con esta oferta de venta.