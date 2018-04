The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Adif reserva 600.000 euros para la mejora del tren Alcoy-Xàtiva El PP defiende el compromiso del Gobierno central para mantener el servicio ferroviario jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información El tren Alcoi-Xàtiva queda fuera de los Presupuestos del Estado para 2018 El Partido Popular ha asegurado este jueves que la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé una inversión de 600.000 euros en su presupuesto de 2018 para mejorar el tren Alcoy-Xàtiva. La diputada Lola Alba ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con el servicio. “Está claro quién cree y quién invierte en los transportes ferroviarios de la comarca”, ha afirmado la parlamentaria, en referencia a la ausencia de fondos en las cuentas de la Generalitat. La línea no figura entre las inversiones directas del Ministerio de Fomento y no cuenta con una partida específica en el presupuesto de Adif. Alba, no obstante, precisa que dentro del presupuesto de Adif está contemplada una partida de 900.000 euros para mejorar las infraestructuras en la Comunidad Valenciana, de los que 600.000 euros se destinarán al tren Alcoy-Xàtiva. La diputada ha recalcado que la Generalitat no ha destinado para el tren un solo euro en su presupuesto de 2018. “Aquellos que en su día reivindicaban inversiones al 50% entre la administración autonómica y central en la actualidad han destinado cero euros y demuestran que el tren no les importa nada”, ha manifestado Alba. La parlamentaria ha apuntado que “está claro quién cree y quien invierte en los transportes ferroviarios de nuestra comarca y quien no ha invertido nada ni en 2017 ni en 2018”. Alba no olvida que el pasado año el Ministerio de Fomento invirtió 5,5 millones de euros en la mejora de la seguridad del tren.