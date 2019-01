The examples populate this alert with dummy content

NECROLÓGICA Adiós al embajador cristiano que marcó una época Fallece Salomón Sanjuan, protagonista de las Embajadas durante dos décadas - Formó 'duelo interpretativo' durante muchos años con el embajador moro Paco Marín martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2019) Ha fallecido el que fue durante muchos años embajador cristiano Salomón Sanjuan Candela. Arrastraba una larga enfermedad que al final ha llevado a este trágico desenlace. El funeral tendrá lugar mañana miércoles a las 12 horas en la capilla del Tanatorio de San Vicente. Formó pareja interpretativa en las Embajadas con Paco Marín en la década de los 80 y 90. Junto al propio Paco Marín recibió en el pasado 2018 el premio de la Asociación Cultural Samarita como personaje festero del año. Protagonizó la Embajada que tuvo lugar en las Torres de Serrano de Valencia con motivo del 750 aniversario de la entrada de Jaume I en la capital valenciana y los 150 años de este acto primera y única vez que salió de Alcoy. Ha sido integrante del Cuadro de Honor de la Asociación de San Jorge. Sanjuan también tuvo una amplia experiencia como actor y como doblador, doblando a actores como John Wayne o Laurence Olivier. Fue a su vez hijo de embajador, Salomón Sanjuan Romeu, que ostentó este cargo entre 1941 hasta 1949.