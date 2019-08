The examples populate this alert with dummy content

SUPERMERCADO PIONERO Adiós al primer Mercadona de Alcoy Después de 35 años echa el cierre el supermercado que abrió la cadena en 1984 en L'Alameda Camilo Sesto - El nuevo modelo de Tienda Eficiente de Mercadona se reinaugurará el lunes 5 en la Avenida Hispanidad viernes, 02 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2019) La historia comercial de la ciudad cierra un capítulo este sábado 3 de agosto con el cierre de la primera tienda que Mercadona abrió en Alcoy. La apertura del primer Mercadona de Alcoy en noviembre de 1984 ubicado las instalaciones de la antigua fábrica Terol fue todo un acontecimiento social y a la vez una obra pionera de adaptación de una antigua industria a un uso del sector servicios. 35 años después a los vecinos y clientes se les va a hacer complicado decir adiós al supermercado y algunos de ellos han mostrado su tristeza en esta emisora. Los 28 trabajadores de la tienda de la Alameda Camilo Sesto han sido reubicados en otros supermercados de la cadena. Por otro lado, el lunes 5, solo dos días después, se reinaugurará el centro ubicado en la Avenida de la Hispanidad, tras una reforma en la que se han invertido 2,3 millones de euros para adaptarla al nuevo modelo de Tienda Eficiente, con una superficie de 1.700 metros cuadrados y 50 empleados. En las obras han participado 152 personas y 55 proveedores. Mercadona está presente en Alcoy con cuatro centros, los reformados de Santa Rosa y Avenida Hispanidad, el de El Camí y el de la calle Llibertat. En total la cadena cuenta con 170 empleados en la ciudad. Radio Alcoy ha podido saber que en la histórica ubicación que deja Mercadona se instalará posiblemente otra cadena de supermercados.