ALCOYANO 0-2 CARTAGENA Adiós al sueño El CD Alcoyano se despide del play off de ascenso a Segunda A tras perder 0-2 frente el Cartagena en El Collao domingo, 28 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (28/05/2017) El Club Deportivo Alcoyano tropieza con la misma piedra que en 2009. Los blanquiazules han perdido 0-2 frente el CF Cartagena en El Collao. A pesar del buen juego del conjunto de Seligrat en la primera mitad y de que dispuso de la gran mayoría de ocasiones de peligro en los primeros 45 minutos el gol no llegó y el Cartagena reaccionó en la segunda mitad materializando dos goles poniéndole cuesta arriba las cosas al Deportivo Alcoyano teniendo que meter tres goles en apenas 20 minutos. La reacción del Cartagena se transformó en su primer gol, que llegó cuando los de Monteagudo comenzaron a realizar mejor las cosas sobre el césped de El Collao. Poco tuvo que hacer el conjunto cartagenero para poder adelantarse en el marcador cayendo el tanto como un jarro de agua fría sobre los aficionados. Pareció que el Alcoyano despertó con una reacción de David Torres pero nada más lejos de la realidad cuando en el 71 llegó el segundo del Cartagena en el fortín blanquiazul tras una contra, teniendo que anotar la friolera de tres goles para poder pasar la eliminatoria. La efectividad decidió que el Cartagena superase la primera fase del play off de ascenso. El Alcoyano ha dicho adiós a una brillante temporada entre aplausos de su afición. Final inmerecido para los blanquiazules tras realizar una fantástica campaña que ha acabado con lágrimas en los ojos de varios de los jugadores dirigidos por Toni Seligrat que ha sido el capitán de un barco que ha llevado al Alcoyano a realizar una temporada de números de récord. Para la próxima temporada muchas de las caras del vestuario blanquiazul se volverán a ver ya que gran parte de la plantilla está renovada. La afición es consciente de la temporada del conjunto de Seligrat, por ello, se quedaron en El Collao despidiendo al equipo que tantas alegrías le ha dado en la campaña 2016-2017.