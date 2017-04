The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Adiós antes de la pasión Los pasos de la Virgen y el Nazareno protagonizan la procesión de Despedida ante cientos de fieles lunes, 10 de abril de 2017 Uno de los momentos más particulares de la Semana Santa de Alcoy es la procesión que culmina el Domingo de Ramos: la de la Despedida de la Virgen y Jesús. Cientos de fieles se emocionaron en el Cantó el Pinyó, donde se encontraron las dos imágenes en un simbólico adiós antes del tiempo de pasión. El paso de la Virgen de los Dolores, portada por costaleras de la cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores, partió a las 20.30 horas desde la iglesia de San Mauro. Solo la música de la Agrupación Musical Serpis rompió el silencio durante el trayecto hasta la plaza de España. Tras subir por la calle del Pintor Casanova, aguardaba el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a hombros de los porteadores del Gremio de Labradores. En el momento del encuentro, las dos imágenes realizaron los tres acatamientos, un momento en el que se echó en falta las saetas de José Caballero, aquejado de problemas de salud. Tras la despedida, la imagen de la Virgen procesionó hasta la Parroquia de Santa María, donde permanecerá hasta el Viernes Santo, cuando volverá a recorrer las calles en la procesión del Santo Entierro.