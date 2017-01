The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Adiós a la racha La Unión Alcoyana FS ha perdido este fin de semana a domicilio por 6 – 2 ante el Horadada, uno de los equipos que aspira al ascenso de categoría a final de temporada lunes, 16 de enero de 2017 El conjunto dirigido por Javi Silvestre se desplazó la noche del sábado a Pilar de la Horadada para enfrentarse a uno de los aspirantes al ascenso. Un partido complicado que la Unión Alcoyana FS afrontó como tal, con máxima concentración en todo el encuentro. El quinteto de inicio lo formó Jaco, Dani, Pablito, Verdú y Luispa. El partido empezó con mucho ritmo, mientras los locales apretaban y tocaban con fluidez, los de Javi Silvestre se mantuvieron en media pista a la espera de algún error para salir a la contra. Una serie de desajustes en defensa propició que los pilareños se adelantaran en el minuto 5. No obstante, el equipo siguió fiel al guión y no tardó en ver su recompensa en el minuto 10. Pablito, tras una triangulación en el área empató el encuentro. No acabaría ahí la cosa, ya que 4 minutos después Dani pondría el 1-2 en el marcador tras una falta lejana. Tras ponerse por delante los alcoyanos, los locales comenzaron a apretar con más intensidad viéndose recompensados con el 2-2 a los pocos instantes. A falta de 2 minutos el Horadada puso el 3-2 a su favor y se llegó al descanso con una Unión Alcoyana FS apretando mucho en los últimos instantes. En la segunda parte, los locales comenzaron presionando arriba la salida de balón, lo que les brindó la posibilidad de distanciarse en varias ocasiones sin éxito. En el minuto 32 consiguieron el 4-2 que pareció despertar a los visitantes. En los siguientes minutos se sucedieron numerosas ocasiones para meterse en el partido en manos de Verdú, Luispa y Pablito, entre ellas varios palos y un desafortunado balón que sacó Pablito en línea de gol cuando ya entraba. A 4 minutos del final los alcoyanos empezaron a jugar de cinco para intentar dar la vuelta en el marcador, pero no tardó el Horadada en meter el 5-2 y 6-2 tras sendos robos de balón. De esta manera se corta la racha de 3 victorias consecutivas y ya se prepara el encuentro en casa de este miércoles 18 de enero a las 21h ante un inspirado Aspe, recuperando así el partido aplazado por la lluvia antes del parón navideño. Por su parte, el juvenil perdió en San Vicente ante el Hércules por 8-3 realizando un flojo partido ante un equipo que estará a final de temporada en la parte alta de la clasificación. Olvidar y mejorar para volver a encontrar la senda del buen juego y de las victorias.