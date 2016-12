The examples populate this alert with dummy content

REHABILITACIÓN Adjudicadas por 275.000 euros las obras del puente San Jorge Después de quedar desierta la primera convocatoria, esta segunda fase ha salido a concurso por 309.327 euros-Se eliminarán los muros de hormigón, uno de los tres carriles y se ampliarán las aceras miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2016) El Ayuntamiento ha adjudicado por 275.000 euros la segunda fase de las obras de rehabilitación del puente de San Jorge. Después de quedar desierta la primera convocatoria, por bajo presupuesto, el Ayuntamiento volvió a sacar a concurso en octubre la segunda fase de las obras del puente de San Jorge por 309.327 euros. La adjudicación final se ha realizado por 275.000 euros y el plazo de ejecución de las obras establecido es de 3 meses. Jordi Martínez, concejal de Obras, explica que el Ayuntamiento negociará con la adjudicataria el inicio de los trabajos para perjudicar lo menos posible el tráfico de la ciudad. "Ahora nos sentaremos con los responsables de la empresa para que aporte la documentación y establecer el calendario de actuaciones". Las obras de esta segunda fase consisten en la eliminación de los muros de hormigón y de uno de los tres carriles y la ampliación de aceras.