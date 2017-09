The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES DEPORTIVAS Adjudicadas las obras de reforma de los vestuarios de la pista de atletismo La Junta de Gobierno aprobará la contratación de la empresa que hará la reforma interior de los vestuarios que están al campo de fútbol Manolo Moreno Cabanes y que también son utilizados por los usuarios de la pista de atletismo y tenis jueves, 14 de septiembre de 2017 «Estos vestuarios no se han reformado desde que fueron construidos, resultando demasiado pequeños para los equipos de fútbol y sin espacio definido para las mujeres. Hacía muchos años que los usuarios demandaban estas actuaciones que ahora llevaremos adelante», ha explicado el concejal de Deportes, Alberto Belda. Después de las reformas habrá cuatro vestuarios. Dos de los cuales tendrán espacio para 20 personas y serán para los equipos de fútbol, otro tendrá una capacidad de 10 usuarios y podrá ser utilizado por la gente que practico atletismo o tenis y el cuarto será el vestuario femenino, excepto cuando haya competiciones de fútbol que será para los árbitros. Mientras realicen las obras, que tendrán una duración aproximada de 3 meses, es decir, se espera que acaben a final de año, se habilitarán unos vestuarios alternativos que estarán situados detrás de una de las porterías de la pista de fútbol sala de césped artificial, concretamente la que está a la parte opuesta a los vestuarios actuales. Habrá tres vestuarios, dos grandes para los equipos y un mes pequeño para los árbitros. También se abrirá la puerta que da acceso directo a la pista de atletismo y que será la más próxima a los vestuarios temporales, que no tendrán ducha, por eso dos vestuarios de los pabellones estarán destinados a los usuarios de este campo de fútbol, pista de atletismo y tenis. Todo esto estará señalizado debidamente. «Sabemos que las obras generarán unas molestias por eso hemos previsto esta solución temporal, y estamos seguros que las mejoras serán muy beneficiosas para los deportistas alcoyanos» indica el concejal. La inversión será de 78.562,47 euros, I.V.A. incluido y la adjudicación se hará a la empresa que ha presentado la oferta económica más ventajosa por el ayuntamiento (Gestaser Obrasy Servicios SL).