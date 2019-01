The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Adjudicadas las obras de la rotonda sur por 458.000 euros La junta de Gobierno ha seleccionado la oferta más baja, de Mediterráneo de Obras y Asfaltos, entre las 13 aspirantes-El plazo de ejecución fijado es de tres meses viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las obras de la rotonda sur, de la entrada por Alicante, han sido adjudicadas a la Sociedad Limitada Mediterráneo de Obras y Asfaltos (MOA) por 458.000 euros. La junta de Gobierno ha seleccionado a Mediterráneo de Obras y Asfaltos entre las 13 que habían presentado oferta. Su propuesta incluye la mejora de la urbanización de la glorieta oeste como la de la banda de acceso por peatones desde la carretera Font Roja. La empresa dispone de una semana para presentar la documentación para hacer efectiva la adjudicación. El Ayuntamiento estudia ahora las ofertas de la dirección de obras para que el inicio de los trabajos no se demore más allá del mes de febrero. El plazo de las obras está fijado en el pliego de condiciones en tres meses.