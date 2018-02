The examples populate this alert with dummy content

TIRO CON ARCO Adrian Candela disputará el campeonato de España en tiro con arco En la categoría senior, Candela, del Club Deportivo Santa Lucía consiguió la VI Copa Federación Valenciana de sala lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El club Santa Lucia de Alcoy participó en la VI Copa Federación Valenciana de sala. Manuel y Adrián Candela, en la División “R1”: Arco Recurvo. Clases Sénior, Veterano, Junior y Cadete (hombres y Mujeres), lo cual agrupa un total de más de 30 arqueros en una competición tipo liguilla de “todos contra todos” en la que el ganador es el más regular. En este caso el ganador ha sido Adrián, que ganó todos los enfrentamientos, lo que es un gran aliciente de cara al campeonato de España, que se celebrará la próxima semana en Langreo (Asturias).