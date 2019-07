The examples populate this alert with dummy content

TIRO CON ARCO Adrián Candela y Àngels Alcaraz destacan en el Nacional cadete de tiro con arco Ambos han quedado en la posición 17 en un exigente Campeonato de España que tuvo lugar en Madrid - Para Àngels es su primer año compitiendo y a Adrián le queda otro año cadete lunes, 29 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los jóvenes arqueros alcoyanos Àngels Alcaraz y Adrián Candela han acabado en el puesto 17 del Campeonato de España cadete que tuvo lugar en Madrid este fin de semana. Para Adrián se trata de su segundo año de cadete y todavía podrá competir el año que viene en esta categoría, mientras que Àngels se despide de la misma y el próximo curso pasará a ser júnior. En el caso de Àngels el mèrito está en que es el primer año en el que compite, unos diez meses, y ya ha logrado además ser subcampeona autonómica en sala, campeona autonómica al aire libre de la Liga de la Comunidad Valenciana y quinta de España en una prueba para la Selección Nacional en su categoría, por lo que es la segunda reseva para ir al Mundial que tendrá lugar en España en el que solo participan tres arqueras, y quinta también por clubes con el Almusafes, lo que les permitiría ir al Europeo en Eslovenia. Por su parte, Adrián fue subcampeón autonómico al aire libre este año con lo que confirma su línea ascendente de los últimos años y añadir que en su categoría participaron 56 arqueros, por unas 40 participantes entre las chicas.