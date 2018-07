The examples populate this alert with dummy content

NUEVO DELEGADO Adrián Sánchez asume la labor de delegado Llegó al Alcoyano de la mano de Galiana y esta temporada asumirá el cargo de delegado, Vicente Soler se marcha al Eldense martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Adrián Sánchez será el delegado del Alcoyano la próxima temporada. Adrián, llegó de la mano de Galiana como su segundo entrenador y analista, pero se quedó tras la destitución del técnico debido a su profesionalidad en su trabajo. Su labor ha sido notable y esta temporada permanece en el club aunque su trabajo es muy diferente al que había realizado en temporadas anteriores ya que asume ser el delegado de equipo, además lo compaginará con su trabajo habitual de analista. Sustituye a Vicente Soler, con el que el club no contaba por diferencias con algunos miembros del cuerpo técnico de la temporada pasada. Soler regresa a ser delegado del Eldense, equipo por el que pasó antes de volver al Alcoyano.