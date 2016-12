The examples populate this alert with dummy content

JUDO Adrián Sanchís, bronce de España El judoca alcoyano, del Judo Club Alcoy, logró subir al podio en la Copa de España “A” de cadete celebrado en Pamplona – Iker Gómez también participó pero no superó ningún combate martes, 13 de diciembre de 2016 Buen cierre del año 2016 para el Judo Club Alcoy, su judoca Adrián Sanchís ha logrado el bronce en la Copa de España “A” cadete celebrado en Pamplona en segundo fin de semana de diciembre. En este torneo participaron dos miembros del Judo Club Alcoy, siendo Iker Gómez en -60kg y Adrián en -90kg. Era la primera competición de nivel nacional, planificada desde el club, con el principal objetivo de medir el estado de forma y la técnica de los judocas a estas alturas de temporada, y también poder así continuar con los entrenamientos de cara a los objetivos principales de la temporada. El judoca alcoyano, Iker Gómez participaba en su categoría que era la más numerosa, con 72 deportistas participantes. El miembro del Judo Club Alcoy no pudo superar su primer combate, en el que se enfrentó con un judoca madrileño. Gómez tenía la obligación de llegar a semifinales para continuar la competición en la repesca, hecho que no sucedió y el judoca alcoyano Iker Gómez se quedó fuera de la Copa de España. En cuanto a Adrián Sanchís, que finalmente logró el bronce, arrancó la competición ganando sus dos primeros combates, primero contra un judoca navarro y el segundo ante un vasco, logrando las victorias en ambos con la máxima puntuación. Estos resultados le llevaron hasta la semifinal, donde se enfrentó a un judoca de Francia y que perdió el alcoyano en los primeros momentos del combate. La lucha por el bronce se resolvió a favor de Adrián Sanchís tras ganar a un judoca catalán, obteniendo así la medalla y subiendo al podio en la última competición del año 2016. Tras este campeonato y comprobar el nivel de los dos judocas alcoyanos, hay un parón de torneos por la Navidad, que se retomarán a finales del mes de enero, aunque mientras tanto, los judocas van a continuar con sus entrenamientos.