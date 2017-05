The examples populate this alert with dummy content

JUDO Adrián Sanchís, campeón de España El judoca alcoyano del Judo Club Alcoi logró la medalla de oro en -90kg en el Campeonato nacional cadete que acogió Valencia – También participó Gaizka Porras quedando en quinta posición miércoles, 10 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/05/2017) Después de conseguir el ansiado pase el Campeonato de España cadete de dos de sus judocas, el Judo Club Alcoi, participó en esta cita deportiva que acogió Valencia el sábado 6 de mayo con la presencia de Adrián Sanchís y Gaizka Porras. Sanchís afronta su último año de cadete y no podría haberlo culminado de mejor forma, con la medalla de oro en -90kg en este Campeonato de España en edad escolar tras superar todos sus combates obteniendo la máxima puntuación en cada uno de ellos. El judoca alcoyano, además, ocupa la primera posición en el ranking nacional y hace unos meses fue seleccionado para formar parte del equipo nacional cadete donde un total de 51 judocas de esta categoría fueron seleccionados para competir representando a su país en el European Cup que acogió Fuengirola en febrero. Porras, por su parte, con un año por delante en la categoría cadete, se quedó a las puertas del pódium. Gaizka empezó ganando los dos primeros combates llegando a los cuartos de final donde se enfrentó al segundo clasificado del ranking nacional. Porras no pudo superarle y se quedó fuera de la semifinal pero todavía optaba a la repesca, donde ganó los dos primeros combate pudiendo así optar al bronce. En esa fase el judoca alcoyano perdió por dos detalles que le llevaron a ocupar la quinta posición pero creando unas grandes expectativas e ilusión para el año que viene. Tanto Sanchís como Porras, según el Judo Club Alcoi, han cumplido las perspectivas que tenían puestas en el Campeonato de España cadete. Cita para la que ambos judocas tuvieron que superar varias fases hasta llegar a él, obteniendo Adrián Sanchís la medalla de oro en su último año como cadete.