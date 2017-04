The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN MORO África en estado puro Una fiera escuadra, obra de Roberto Pérez, cierra el compacto desfile de la filà Chano sábado, 22 de abril de 2017 El capitán moro ha llegado a Alcoy reforzado con unos amenazantes guerreros africanos: los componentes de la escuadra especial. Con boceto original de Roberto Pérez, la formación ha destacado por la máscara y por la acertada combinación de los colores que, pese a las diferencias respecto al turco diseño de la filà, han recordado a los Chano. La escuadra ha sido uno de los principales impactos de la capitanía. Ha tenido el buen gusto de hacerse acompañar de una marcha inédita en Alcoy desde hacía más de una década: Juanjo, de José María Ferrero.