MIG MORO África trae distinción El diseñador Juan Climent evoca la estética del maestro Luis Solbes en la vestimenta especial de los Marrakesch viernes, 22 de abril de 2016 Las pinceladas que el fenomenal Luis Solbes puso a disposición de la filà Marrakesch durante la segunda mitad del siglo XX ha dejado una impronta en la entidad. Tanta, que de ella no ha podido (o querido) escapar la escuadra especial del mig. Juan Climent, autor del diseño de la formación, ha apostado por el señorío y la distinción para esta escuadra con numerosas referencias al traje oficial de los Marrakesch. Todo ello sin dejar de lado el carácter bélico de esta tropa de doce hombres que ha disfrutado al máximo de cada compás de Soc Marrakesch, de José María Valls, pieza musical compaginada a lo largo del desfile con Xabat, de Saül Gómez Soler. Con estas dos maravillas musicales han demostrado su nivel los músicos de la Unió Musical d’Atzeneta d’Albaida.