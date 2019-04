The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Ágora acoge la Jornada de Internacionalización para potenciar las exportaciones El objetivo es incrementar las ventas al exterior entre las más de 1.360 industrias de la comarca, de las que solo declaran vender en otros países un 23% miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/04/2019) La Cámara de Comercio organiza junto al Ayuntamiento y Moneda Única la Jornada de Internacionalización Empresarial IMEX-Alcoy destinada a incrementar las exportaciones entre las más de 1.360 industrias de la comarca, de las que solo declaran vender en otros países un 23%. El evento se desarrollará en la Sala Ágora el próximo 25 de abril de 10 a 14 horas. José Terreros, director de la Feria IMEX, ha anunciado la presencia de presentantes de 9 países en la jornada. Pablo de Gracia, presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, ha explicado en la rueda de prensa de presentación que de manera paralela expertos en los mercados potenciales analizarán en 3 mesas redondas las posibilidades de instalarse en el exterior. En la jornada estarán presentes representantes de compañías financieras; tanto bancarias, de instituciones públicas como privadas y también la Mancomunitat de L’Alcoià Comtat, que asesorarán a los interesados previa solicitud. En la presentación ha estado el alcalde, Antoni Francés.