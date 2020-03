The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES Agora activa el 57% de los proyectos empresariales de cuatro ediciones 23 de 40 ideas se han traducido en iniciativas empresariales - Convocada la quinta edición que se desarrollará de 7 de abril al 16 de junio lunes, 09 de marzo de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (09/03/2020) Algo más de la mitad de los proyectos seleccionados en las 4 ediciones de Activa Ágora, 23 de 40, se han traducido en iniciativas empresariales. Con este dato arranca en abril la quinta edición de Activa Ágora se desarrollará de 7 de abril al 16 de junio. En este periodo los responsables de los 10 proyectos seleccionados para participar recibirán un programa completo de capacitación, alojamiento gratuito durante tres meses en la sala coworking de Àgora, tutorías grupales, formación, sesión de presentación y apoyo y asesoramiento para la solicitud de ayudas locales, autonómicas y nacionales. Jesús Casanova, director del CEEI, Alcoy destaca el trabajo colaborativo de la iniciativa, creando sinergias. En las ediciones anteriores han resultado ganadores los proyectos; La Chica de las Plantas, Fustea, Mudakids y SOS Servicios. Al margen de este dato Alberto Belda, concejal de Empresa destaca que de los 40 proyectos participantes más de la mitad, 23, se han desarrollado como empresa. Con el programa colaboran del Ayuntamiento de Alcoy, el CEEI, Jovempa y Fedac, que preside Nacho Gómez, quien ha señalado la importancia de que las instituciones también se unan para compartir sinergias, tal y como hace los emprendedores. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de marzo y las bases puede consultarse en la web del CEEI. A la presentación de la quinta edición ha acudido el ganador de la última edición, que ha iniciado la expansión de su negocio SOS Servicios, en Colombia.