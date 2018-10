The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Àgora promueve el lanzamiento de diez proyectos emprendedores de Alcoy y comarca El Ayuntamiento, en colaboración con el CEEI Alcoy-Valencia, asesorará a un total de diez iniciativas empresariales en una nueva edición de Activa Àgora, que tendrá lugar entre octubre y diciembre miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La iniciativa Activa Àgora, realizada por el Ayuntamiento junto con el CEEI Alcoy-Valencia, dará apoyo a una decena de proyectos empresariales a través de talleres formativos, tutorías grupales e individuales y una actividad final de presentación de proyectos y networking. De las diez iniciativas empresariales, tres son de la comarca -Agres, Benilloba e Ibi-, y los siete restantes proceden de Alcoy. Los proyectos se enmarcan en diferentes sectores que van desde la investigación privada, al Internet de las cosas, la fabricación de estructuras, el sector alimentario, el diseño e interiorismo, la comunicación y el sector musical. La mitad de candidaturas que en la primera edición A la que es la segunda edición de Activa Àgora, que tendrá lugar entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, se han presentado 17 candidaturas, la mitad que en la primera convocatoria, cuando hubo 35. Las diez seleccionadas utilizarán, para su formación, herramientas como el diagnóstico del sector, un mapa de empatía y el DAFO, de cara a emprender su modelo empresarial.