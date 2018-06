The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Agost, Manuel y Banyeres aspiran a ser la mejor banda de música festera Las tres entidades competirán en el segundo Premi Sant Jordi de interpretación, que se celebrará el 29 de septiembre en el Calderón jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tres corporaciones musicales de la Comunidad Valenciana aspiran a ser proclamadas como la mejor banda de música de Moros y Cristianos en el segundo Premi Sant Jordi de interpretación, que se celebrará en el teatro Calderón el próximo 29 de septiembre. El Centre Artístic Cultural Verge de la Pau, de Agost, la Agrupació Musical de Manuel y la Agrupación Musical La Nova, de Banyeres, son las tres entidades que han presentado su candidatura para participar en el concurso organizado por la Asociación de San Jorge, que este año ofrece premios por valor de 8.000 euros. Las solicitudes de participación han descendido respecto a la primera edición que se adjudicó el Ateneu Musical de Cocentaina y a la que aspiraron siete entidades. Según el asesor musical de la Asociación de San Jorge, Juan Luis Guitart, “muchas bandas han mostrado interés por participar, pero tenían otros compromisos en la misma fecha que les han hecho imposible estar en Alcoy”. La Asociación, señala Guitart, analizará la posibilidad de variar las fechas del concurso para la edición de 2019. De momento, este año las tres bandas preinscritas acceden directamente al concurso sin necesidad de realizar un sorteo como el del año pasado. El sábado, a las 12.30 horas, la suerte sí decidirá el orden de participación sobre el escenario del Calderón. Este año, como destaca Guitart, el Premi Sant Jordi amplía la participación a la provincia de Valencia. El año pasado las tres bandas que compitieron eran de Alicante. “El objetivo es que el premio sea un referente para las sociedades musicales de toda la Comunidad Valenciana”, manifiesta Guitart. Las tres bandas participantes deberán interpretar tres piezas en el concurso: un pasodoble de presentación, una marcha cristiana obligada por la organización y una marcha mora de libre elección. La banda ganadora obtendrá un premio de 4.000 euros. El segundo premio está dotado de 2.500 euros, mientras que el tercero ofrecerá 1.500 euros. En total, 8.000 euros en premios para distinguir a las mejores bandas de música de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana.