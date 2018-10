The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Agost se lleva el Premi Sant Jordi de bandas El CAC Verge de la Pau obtiene los 4.000 euros del primer premio al imponerse a las agrupaciones de Manuel y La Nova de Banyeres lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Centre Artístic Cultural Verge de la Pau de Agost se ha adjudicado el segundo Premi Sant Jordi de interpretación de música de Moros y Cristianos, celebrado el sábado en el teatro Calderón. La formación, dirigida por José Vicente Algado, se ha adjudicado el galardón de 4.000 euros, por delante de la Agrupació Musical de Manuel y de la Agrupación Musical La Nova, de Banyeres de Mariola. El jurado, compuesto por José Vicente Asensi, Joan Doménech y Ramón Garcia, resolvió otorgar la mayor puntuación a la corporación de Agost. Las bandas interpretaron tres piezas, una de ellas obligada: Picadilly Circus, del contestano Josep Vicent Egea. Antes de subirse al escenario del Calderón, las tres bandas y la Corporación Musical Primitiva participaron en un pasacalle de presentación. La Agrupació Musical de Manuel se anotó el segundo premio, de 2.500 euros, mientras que La Nova de Banyeres quedó en tercer lugar, con 1.500 euros. El nombre del Cercle Artístic Musical d’Agost se une al de l’Ateneu Musical de Cocentaina, ganador de la primera edición del Premi Sant Jordi.