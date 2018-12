The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Agotadas las entradas de venta on-line para Tirisiti La empresa encargada de la venta se compromete a reponer los 0'61 céntimos que se cobraron de más a los usuarios jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las cerca de 9.900 entradas del Belén de Tirisiti que salieron a la venta on-line ayer miércoles se agotaron en poco más de una hora, quedando algunas pocas sueltas. En el proceso se cobró un recargo superior por entrada, que la empresa que gestiona la venta de entradas se ha comprometido a devolver. La venta de entradas on line para ver el Betlem de Tirisiti ha generado diversos problemas a los usuarios. El concejal de Cultura, Raül Llopis, deriva a la saturación de los dispositivos los problemas que algunos usuarios tuvieron para acceder al sistema y ha afirmado que no ha caído el servidor en ningún momento. Reconoce que sí hubo un error en la ticketera que da servicio a ticketalcoi al cobrar una comisión que no era la adecuada. El cobro ha sido de un 1 euro con 21 céntimos que suele ser el habitual, cuando en este caso debería haber sido de 0'60 céntimos. El concejal asegura que la empresa se ha comprometido a devolverá los 61 céntimos que se cobró de más por las cerca de 10.000 entradas vendidas on line. Quedará una cantidad similar para la venta en taquilla antes de cada función. La venta on-line tuvo lugar como cada año el día 19 a las 19 horas.