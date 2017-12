The examples populate this alert with dummy content

CIUTAT DEL NADAL Agotadas en media hora 1.000 entradas para el Campamento Real De buena mañana cientos de personas guardaban cola en la plaza de España para asegurarse una plaza para realizar la visita jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Las entradas para visitar el Campamento Real, el próximo 5 de enero, que la Asociación Samarita ha puesto a la venta este jueves en la Tourist Info se han agotado en media hora. Tras quedar agotadas las localidades puestas a la venta por internet, la organización ha puesto a la venta 1.000 entradas más a pie de calle. De buena mañana cientos de interesados guardaban cola a las puertas de la Tourist Info para asegurarse la visita.