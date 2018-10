The examples populate this alert with dummy content

CONTRA LA DESPOBLACIÓN Agres amplía las ayudas a la escolarización Las familias con niños de 1 a 3 años matriculados en el espacio El Bancal pueden solicitar bonificaciones fiscales miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/10/2018) El Ayuntamiento de Agres ha decidido ampliar las ayudas a la matriculación de escolares a la etapa de educación infantil no obligatoria. Las familias de los niños del espacio de aprendizaje respetuoso El Bancal también podrán optar a las ayudas promovidas por el Ayuntamiento de Agres para fijar población y la oferta educativa del municipio. El Gobierno local, de Compromís, ha modificado la ordenanza reguladora para hacerla extensiva a los vecinos con niños de entre 1 y 3 años. El alcalde, Josep Manel Francés, razona que “no tenía mucho sentido” que las ayudas fuesen destinadas también a las familias con alumnos más pequeños. El objetivo es mantener la población y garantizar el futuro del colegio. “Queremos que hasta que entren en el colegio, los niños puedan formarse en Agres con esta nueva oferta de El Bancal”. Las ayudas, con esta ampliación, las podrán solicitar las familias de los niños de entre 1 y 12 años que estén matriculados en los centros del municipio: El Bancal y el colegio. El Ayuntamiento ofrece bonificaciones fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa de agua y basura, así como en el Impuesto de Vehículos. El plazo para solicitar las ayudas correspondientes a este curso finaliza el próximo 31 de octubre. Estas ayudas municipales se añaden a las ofrecidas para paliar el coste del comedor y la compra de material escolar.