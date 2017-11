The examples populate this alert with dummy content

CRISIS DEMOGRÁFICA Agres ofrece educación infantil para frenar la despoblación El Ayuntamiento firma un convenio con una asociación que atiende a niños de 1 a 3 años desde las 8 a las 15 horas viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/11/2017) Agres ha refuerzado su oferta educativa con un servicio de educación infantil para niños de 1 a 3 años. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la asociación El Bancal espai respectuós, formada por vecinos de Agres, para ofrecer una atención preescolar a niños que permita conciliar la vida familiar y laboral de los padres. Bajo las premisas del modelo educativo de Reggio Emilia, dos maestras tituladas se encargan de los pequeños, según explica a RADIO ALCOY el alcalde de Agres, Josep Manel Francés. “Es un proyecto muy particular”, manifiesta Francés, que da solución “a una de las carencias de los pequeños pueblos”. En sus propias instalaciones, la asociación se ocupa de los pequeños entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. Cinco niños forman el grupo de alumnos, al que se suman ocasionalmente niños de otros pueblos. El alcalde destaca este servicio como un medio más para evitar la pérdida de habitantes, puesto que las escuelas infantiles son inéditas en pequeños municipios.