PATRIMONIO Agres restaura la consola del órgano del convento Los trabajos se han centrado en la limpieza del teclado y pedal además de una tratamiento en la madera y afinación de la tubería viernes, 12 de julio de 2019

Agres restaura la consola del órgano del convento de la Mare de Déu. El instrumento fue construido en 1927 por Pedro Palop y, aunque funciona bien, su estructura estaba deteriorada como explica Paco Amaya, organista alcoyano residente en Agres. "Todos los elementos como pieles, fieltros y todo lo que roza al tocar tenía un desgaste. También había caído obra de unas goteras". La empresa Rico Sala fue la encargada de realizar una limpieza profunda de la consola, el teclado y el pedal. También se aplicó un tratamiento a la madera y se afinó la tubería, según la información facilitata. En el proyecto de mejora también se ha restaurado la cubierta del coro para evitar filtraciones de agua. Unos trabajos que han sido sufragados con la recaudación de la Nit Blanca y la colaboración de entidades del pueblo y del Ayuntamiento. El acto de inauguración de la consola del órgano del convento de Agres será este domingo a las 12 horas.