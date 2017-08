The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Agricultores de la comarca hacen balance positivo de las precipitaciones Las lluvias hacen prever una buena cosecha de aceituna lo que mantendrá, sumada a la sequía en Andalucía, el precio del aceite respecto al año pasado jueves, 31 de agosto de 2017 Los responsables de las uniones de agricultores de la comarca de L’Alcoià y El Comtat valoran las lluvias de esta semana para los cultivos. Las precipitaciones en la zona hacen prever una buena cosecha de aceituna lo que mantendrá, sumada a la sequía en Andalucía, el precio del aceite respecto al año pasado Los entre 40 y 50 litros de agua por metro cuadrado que han dejado las lluvias en la comarca desde el martes han repercutido positivamente a los cultivos de la zona. La ausencia de granizo ha evitado que el olivo, la almendra o la viña hayan sufrido daños. Gonzalo Cots, responsable de la Unió de Llauradors en El Comtat, considera que “la lluvia ha sido muy positiva al no ir acompañado de granizo, eso es un factor favorable. Para los cultivos que estaban en período de recolección como la almendra o la viña, ralentiza un poco el proceso pero no hay más problema”. Las precipitaciones han coincidido con el período de maduración de la aceituna, algo muy beneficioso para este cultivo. Paco Vañó, responsable de la Unió de Llauradors en L’Alcoià, prevé que “este año el aceite se va a mantener en precios como el año anterior. Ya están viniendo compradores a comprar aceite porque en Andalucía ha habido una sequía extrema este año”. La cosecha del cereal ya ha finalizado, mientras que la recolección de la almendra ha tenido que paralizarse hasta que finalicen las lluvias, al igual que la de la uva. “Lo único que repercute en negativo es que la cosecha de uva de vino era bastante inferior a la del año pasado, pero con una cavidad muy buena. Por las lluvias han tenido que para un poco la recolección pero la gente estaba asustada por si venía piedra que era lo que marcaba en un principio, pero finalmente ha sido agua muy bien caída”. Los agricultores retomarán la vendimia en la comarca cuando finalicen las lluvias, las cuales han filtrado de forma beneficiosa en el suelo agrícola.