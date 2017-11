The examples populate this alert with dummy content

PLAGA Agricultura ultima las indemnizaciones a los afectados por xylella Asaja considera que las ayudas son insuficientes en relación al sacrificio de los agricultores para frenar el avance de la bacteria viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Agricultura ultima la orden de indemnizaciones a los agricultores afectados por el arranque de almendros para frenar la expansión de la bacteria xylella fastidiosa tras la detección de cuatro brotes en la provincia, dos de ellos con focos en L’Alcoià y El Comtat. El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, se ha reunido con las organizaciones agrarias para informar de las compensaciones que la administración ofrecerá por el arranque de los árboles por la bacteria. El bacilo, calificado por su virulencia como el ébola de los almendros y los olivos, ha sido detectado en la comarca en los dos últimos brotes declarados por la Generalitat, primero en Balones y después en Fageca y Famorca. La Generalitat ofrece para árboles de entre 3 y 28 años, una indemnización de 6.192 euros por hectárea o 28 euros por árbol. Para almendros fuera de ese tramo la ayuda cae a los 4.059 euros por hectárea o 19 por árbol. La Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA) considera “insuficientes” las ayudas definidas por un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA, ha explicado a RADIO ALCOY que los agricultores afectados “se van a sacrificar para que la bacteria no llegue a Valencia, Albacete o a Elche y deben ser justamente recompensados por ello”. Espinosa apunta que las indemnizaciones no reconocen el “lucro cesante” que representa la aplicación del plan de erradicación. Según señala, el plan implica la prohibición de plantar en terreno afectado por xylella durante un plazo de cinco años. “Eso significa que hasta siete años después las nuevas plantaciones no darán producción. Estamos hablando de 12 años sin ingresos, un periodo que no se puede asumir sin ayudas justas”, manifiesta.