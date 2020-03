The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Agustí Gasol y la relación de la familia Gasol con Alcoy Radio Alcoy habla con el padre de los hermanos Gasol, Pau, Marc y Adrià, que recuerda los inicios de los dos primeros en la Liga de Verano de la ACB que se celebraba en nuestra ciudad lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/03/2020) Radio Alcoy ha podido hablar con Agustí Gasol, el padre de Pau, Marc y Adrià Gasol. Los dos primeros han sumado tres anillos de campeones de la NBA, medallas olímpicas, mundiales, europeas... pero el inicio de estas exitosas carreras deportivas tuvo lugar en Alcoy, en la Liga de Verano de la ACB. También Agustí recuerda, como anécdota, que él hizo su servicio militar en la base de Aitana y estuvo viviendo en la ciudad. Repasamos sus inicios, sus carreras deportivas, la Fundación Gasol, la lesión del hermano pequeño, Adrià, que cortó su progresión, e incluso hablamos de la situación actual marcada por el coronavirus. Finalmente se comenta la 'promesa' final de hacer una futura visita a Alcoy de toda la familia para así cerrar el círculo de sus trayectorias deportivas visitando de nuevo la ciudad.