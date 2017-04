The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Ahora empieza lo mejor” Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano ha hablado en rueda de prensa previa al partido del domingo 30 de abril en El Collao ante el Villarreal B – Sigue el partido desde las 18.45h en el 1485OM o a través de esta misma página web viernes, 28 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/04/2017) Con el primer objetivo de la temporada conseguido, el play off, el Club Deportivo Alcoyano busca ahora asegurar la segunda plaza. Los de Toni Seligrat reciben en El Collao al quinto clasificado de la tabla, el Villarreal B que se juega entrar en la promoción de ascenso ya que está empatado a puntos con el Badalona, equipo que cierra el play off. El míster tendrá una convocatoria de mínimo 16 jugadores. El delantero David Torres y el centrocampista Jony Ñiguez vuelven a estar disponibles tras cumplir el partido de sanción. Mario Arques es baja ya que continúa con molestias en la rodilla y Mario Fuentes aunque ha salido de la enfermería es duda. Antes del partido, el míster, Toni Seligrat, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios al igual que lo ha hecho el portero Miguel Bañuz cinco días después de ser titular en el Rico Pérez ante el Hércules. El técnico valenciano asegura que una vez conseguido el play off van a “intentar quedar lo mejor posible en la clasificación”. Esta es la intención ya que dependiendo de la posición en la que se quede varían los posibles rivales y también el orden en el que se juega. “Quedando segundos nos aseguramos que dos vueltas se jueguen en casa, algo muy importante para mí en el play off”, ha comentado Seligrat. Quien también ha hablado sobre la titularidad de Miguel Bañuz en el Rico Pérez, “pensamos que era lo mejor, que Miguel jugase ante el Hércules. Es más un premio para él que un castigo para Marc Martínez”. A diferencia de otras semanas, el entrenador del Alcoyano afirma tener claro el once inicial para el partido frente el Villarreal B, equipo al que se ganó en su casa por 0-1 en la primera vuelta. Seligrat también ha señalado que “ahora viene lo mejor”, haciendo referencia a los tres últimos partidos de liga regular y a los del play off. Miguel Bañuz ha explicado que es “un partido especial” para él ya que ha jugado en el Villarreal B. También ha asegurado que va a trabajar cada día para tratar de mantener la “continuidad en la portería, y si no es así intentaré ayudar a mis compañeros porque el objetivo es común, ascender”.