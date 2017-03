The examples populate this alert with dummy content

ABONOS ¡Ahora o nunca!, nueva campaña del Alcoyano Consiste en un bono para los últimos cinco partidos en El Collao por un precio inferior al de taquilla – En caso de play off, se beneficiará con la mitad del coste de la entrada miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/03/2017) El Club Deportivo Alcoyano ha lanzado una nueva campaña de abonos en la tienda de Fernando Cano. A falta de diez partidos para el final de la liga, el club blanquiazul saca a luz un bono de cinco encuentros en el que el precio de la entrada es inferior al que cuesta en taquilla. El bono se corresponde a los últimos cinco partidos de liga que se jugarán en El Collao, el primero será el 19 de marzo ante l’Hospitalet; el siguiente frente el Espanyol B la primera semana de abril; el próximo rival que visitará el fortín blanquiazul será el Atlético Saguntino, después el Villarreal B y por último, el Atlético Levante vendrá a Alcoy en la penúltima jornada de liga. En tribuna, el bono cuesta 75 euros los 5 partidos, mientras que el precio habitual en esa zona es de 15 euros por encuentro por lo que el coste total sería de 125 euros. En lateral, el bono son 65 euros por los 100 que costarían en taquilla, el Gol C, 60 euros, en Gol B, 55 y por último, en Gol A, el precio de los cinco partidos es de 50 euros. Juan Serrano, el presidente, acompañado de uno de los capitanes del Alcoyano, Mario Fuentes, ha sido el encargado de presentar esta campaña de cara a final de temporada. El presidente explica que ha llegado “la hora donde tenemos que darlo todo. Nos jugamos mucho en estos últimos cinco partidos de liga”. Bajo los lemas “Ahora o Nunca” y “¡A por todas!” se ha presentado esta campaña en la que Serrano ha destacado que “hay que creer entre todos. “Hacía mucho tiempo que no vivíamos un momento tan dulce como el de esta temporada”. Mario Fuentes también ha estado presente en la presentación de la campaña, de la que asegura que “entusiasma” al equipo ya que considera que “es fundamental que sintamos todavía más cerca a la afición. Seguimos insistiendo porque estos últimos cinco partidos en casa son muy importantes. Sabéis de lo importante que es el aliento de la afición para nosotros”. Este bono también beneficiará al socio en caso de play off ya que se le abonaría el 50% del precio de la entrada del encuentro. Además, si ya eres socio y traes a un nuevo abonado se entregará al ya socio un ticket por una prenda del Alcoyano, como un chándal, una chaqueta, camisetas, etc.