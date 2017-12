The examples populate this alert with dummy content

INNOVACION Aiju busca mejorar la seguridad de los más pequeños fuera del hogar Junto a 17 empresas de la Comunitat Valenciana, el Centro Tecnológico del Juguete trabaja en un proyecto sobre artículos de puericultura, ante el vacío que deja la UE respecto a la seguridad de su uso en un entorno público lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/11/2017) Garantizar la seguridad de los más pequeños no solo en el hogar, es el objetivo de AIJU, el Centro Tecnológico del Juguete, con sede en Ibi. Junto a 17 empresas de la Comunitat Valenciana, trabaja en un proyecto sobre artículos de puericultura de uso intensivo, ante el vacío que deja la UE en la normativa de seguridad en el caso del uso de estos artículos fuera del hogar. Se trata de tronas, cunas de viaje, que emplean en escuelas infantiles, locales de restauración, hoteles o lugares de gran tránsito como aeropuertos o estaciones de transporte. Incluso un cambiador, que aunque en casa se usa unas cuatro veces al día, en un entorno público, puede llegar a la centena, como pone de ejemplo Karina Pernías, investigadora principal del proyecto en AIJU, en declaraciones a Radio Alicante. "Ese mismo dispositivo se está sometiendo a una fatiga de, por ejemplo, cien veces al día (...) con lo que llega un momento que no funciona, no bloquea adecuadamente, y en un momento dado puede colapsar y hundirse y caerse el niño al suelo y sufrir lesiones cerebrales. Esto es un ejemplo claro de lo que puede pasar, que nosotros intentamos prevenir con el uso de productos o nuevos productos que tienen propiedades avanzadas". El proyecto, que está financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de Ayudas para proyectos I+D en Cooperación con empresas para el ejercicio 2017.